Linn diz que ver P.A. tomar banho ‘melhora o humor de qualquer um’ no BBB

Após a festa deste sábado (12), Jessi voltou a pensar no jogo do BBB 22 em decorrência de uma conversa que teve com Douglas Silva, e começou a chorar enquanto conversava com a amiga, Linn da Quebrada.

Depois de confortar a professora, Linn então sugeriu em tom de brincadeira que elas deixassem a conversa de lado. “Ai, meu Deus. Vamos ficar vendo o P.A. [Paulo André] tomando banho, bora. Melhora o humor de cada um”, disse a cantora.

Nas redes sociais, internautas brincaram -e apoiaram- a fala. “Errada não está”, disse uma internauta. Mais cedo, Linn havia flertado (novamente em tom de brincadeira) com o brother, ao dizer: “Por que você lambe os lábios quando fala comigo?”

Linn, inclusive, foi uma das participantes do reality que mais curtiu a festa deste sábado, especialmente por causa das atrações musicais. A cantora se emocionou quando a artista Liniker apareceu no palco, após ter sido chamada por Luísa Sonza, que estava se apresentando. Linn então correu para se aproximar da amiga e colega de profissão, chorou e abraçou os brothers.

Mais tarde, depois do show, ela dançou abraçada com Paulo André a música “Pássaro de Fogo”, de Paula Fernandes. Apesar de não terem desavenças explícitas, os dois já votaram um no outro para o Paredão.