Lindsay Lohan confirma casamento com Bader Shammas: ‘Este é meu marido’

Lindsay Lohan, 36, se casou em uma cerimônia íntima com o executivo do banco Credit Suisse em Dubai, Bader Shammas, 35, poucas horas antes do seu aniversário neste sábado (2). Um representante da atriz confirmou ao Page Six que ela está casada.

Lohan provocou rumores de que ela havia se casado na noite de sexta-feira (1º) depois de postar no Instagram uma foto com Shammas dizendo que ela é a mulher mais sortuda do mundo.

“Você me encontrou e sabia que eu queria encontrar felicidade e encanto, tudo ao mesmo tempo. Estou chocada que este é meu marido. Minha vida e meu tudo. Toda mulher deveria se sentir assim todos os dias”, escreveu Lohan.

Lohan conheceu o financista nascido no Kuwait enquanto morava em Dubai. Ele fez o pedido de casamento em novembro do ano passado com direito a anel com enorme diamante de Harry Winston.

Segundo o site Page Six, o anel de noivado da atriz é uma joia da grife Harry Winston com pedra que possui aproximadamente seis quilates. A COO da Rare Carat, Apeksha Kothari, conversou com a página e deu mais informações sobre o acessório.

“Com cores e clareza altas, eu estimaria o valor de varejo em um quarto de milhão de dólares –US$ 250 mil”, disse Kothari, especialista do mercado de diamantes. Na cotação atual, o anel seria avaliado em cerca de R$ 1,3 milhão.

O pai da atriz, Michael Lohan, falou ao Page Six que Shammas não é um tipo de Hollywood. “Você não vê nenhuma foto deles na imprensa. Esse era um dos problemas de Lindsay, os paparazzis invadindo-a e inventando histórias. Foi difícil. Mas ela está com um cara que não gosta dos holofotes.”