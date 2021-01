Lexa e Jerry Smith vão comentar episódios do reality Soltos em Floripa

PUBLICIDADE

Os cantores Lexa e Jerry Smith são as duas novas celebridades anunciadas para comentar a nova temporada de Soltos em Floripa, reality que estreia no dia 12 de fevereiro. Eles se juntam aos outros quatro nomes já conhecidos da primeira temporada: as cantoras Pabllo Vittar e MC Carol, o ator Felipe Titto e o influenciador digital John Drops.

Além deles, o integrante da primeira temporada João Mercuri fará uma participação especial. Em Soltos em Floripa: A Resenha, que terá 30 minutos de duração, os seis famosos vão comentar sobre as aventuras e experiências vivenciadas pelos participantes do reality.

O programa estará disponível no Prime Video, também às sextas, junto com o lançamento de cada episódio do reality. Lexa e Smith substituem a influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, e o sertanejo Mariano, que participavam do time de comentaristas da primeira temporada da atração.

A segunda leva de episódios foi filmada antes da pandemia da Covid-19, em uma casa de praia em Florianópolis. Seis participantes já conhecidos da primeira temporada voltam ao programa, que contará também com uma nova integrante: Anna Retonde.

Os nomes já conhecidos são: Beatriz Garcia, Luan Cavati, Murilo Dias, Nathalia Gomes, Ramon Bernardes, Taynara Nunes.

As informações são da Folhapress