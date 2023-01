Lexa comenta participação de MC Guimê no BBB 23

Quanto à fidelidade, a cantora foi categórica. “Não preciso nem conversar o óbvio!”, disse ela

Depois de reatar com MC Guimê, a cantora Lexa agora terá que enfrentar um tempo afastada do marido, que integra o novo elenco do Big Brother Brasil 2023. Em entrevista a Revista Vogue, a artista comentou que “quase infartou” ao receber a notícia do confinamento do cantor.

“Quando ele me contou eu quase infartei, quase tive um negócio. Como passamos por uma fase de separação, eu não fui a primeira pessoa a saber. Fui uma das últimas. Mas obviamente eu apoiei, jamais largaria a mão dele”, disse ela, afirmando ainda que não conseguiu ajudá-lo a fazer as malas para entrar no programa.

Lexa ainda comentou o receio do “cancelamento” que Mc Guimê pode enfrentar durante o programa. “Ele é uma pessoa muito do bem. Não sei se vai acontecer, mas caso aconteça sou mulher dele e vou apoiá-lo. Ele é um ser humano passivo de erros”, afirmou ela.

Quanto à fidelidade, a cantora foi categórica. “Não preciso nem conversar o óbvio!”, disse ela.

Enquanto o marido está confinado no BBB 23, Lexa planeja aproveitar o carnaval com muito trabalho. “Vou fazer muitos shows, minha agenda está lotada. Quero lançar músicas de diversos ritmos musicais. É o ano que eu mais quero misturar ritmos na minha carreira”, disse ela, antecipando os planos para este ano.

Lexa e Guimê reataram o casamento após dois meses separados. O anúncio foi feito pelos cantores no Instagram. “Bora ter um bebê”, escreveu Lexa nos comentários da publicação de Guimê.

O casal começou a namorar em 2015, após se conhecerem no “Encontro” (TV Globo). No ano seguinte, o funkeiro pediu a namorada em casamento. Os dois oficializaram a relação em maio de 2018.