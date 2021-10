Leveza, amor e simplicidade estão em “Natural”, nova músicade Marina Araújo

Gravada ao vivo em Minas Gerais, a canção faz parte de seu novo projeto “ACÚSTICO”

Por onde passa, Marina Araújo encanta o público com sua delicadeza e voz marcante. Somando 12 anos de carreira na música, a cantora e compositora marca sua nova fase como artista através do lançamento “Natural”, uma canção que nos lembra da simplicidade do amor e da real felicidade. O single já está disponível nas plataformas digitais, tal como o clipe, que pode ser visto em seu perfil oficial no YouTube. A música faz parte de seu mais novo projeto acústico, que consiste em 14 músicas gravadas ao vivo, incluindo releituras de seus principais singles, canções inéditas, além da regravação de um dos clássicos de Caetano Veloso.



Os primeiros trechos de “Natural” revelam a principal inspiração de Marina para a música: Arrumei a casa pra te esperar / Tô contando as horas pra te encontrar/ Vem do jeito que tiver / Não precisa se ajeitar. “Essa música nasceu assim que foi decretado o lockdown. Nesse período, vi que a beleza do simples é o que realmente importa. ‘Natural’ é sobre entender que as relações pessoais são a principal coisa da vida e que a felicidade e o amor, são muito mais simples do que a gente imagina – só que às vezes a gente está cego para ver tudo isso. É sobre a simplicidade de arrumar a casa pra receber alguém que você ama e esperar a pessoa de braços abertos, do jeito que ela está”, comenta a artista.

“Natural” foi a canção escolhida por Marina para representar o conceito deste novo projeto, que foi pensado para acontecer no modo mais orgânico possível, desde a repaginação das músicas no formato acústico e toda a captação ao vivo, até a escolha do cenário, em meio a natureza – repleto de árvores e folhas secas espalhadas ao chão. “Espero gerar no público um sentimento de leveza, de viver as reais emoções. Para que a gente se conecte mais com o real e menos com o virtual, onde as relações são curtas e superficiais. Porque o mais importante é, na verdade, o mais simples”, finaliza a cantora.



A produção musical tem a direção de Felipe Fantoni e foi realizada em conjunto por Marina e os membros da banda, que é formada pelos músicos e também produtores: Pedro Cassini (violão), Rogério Delayon (violão/ mandolin/ dobro/ banjo), Marcus Nogueira (piano/rhodes), Felipe Fantoni (baixo), Helton Lima (bateria), além das backings vocals Juliana Felício e Rayane Boldrini. O lançamento é do selo Moringa Fresca, que é comandado pelo produtor Jeff Pina – conhecido por trabalhar com artistas como Anavitória, Chitãozinho & Xororó, Gaby Amarantos, Mart’nália e Alçeu Valença.

Letra – “Natural”:

Arrumei a casa pra te esperar,Tô contando as horas pra te encontrarVem do jeito que tiver, não precisa se ajeitarAbri as janelas para o sol entrar,Um som na viola pra te esperarFunk melody ou Djavan, Se for pra você canto até de manhãCanto sim , eu canto simUm sim pra nós dois

Natural, na simplicidade banalUm amor realNatural, você é meu açúcar meu salMeu tempero ideal pra viver,Nesse mundo “blasê”, só se for com você

Ficha técnica:

Selo/Distribuidora: Moringa Fresca

Preparação Vocal: Jhow Araujo

Cenografia: Olimpio Cenografias

Som e Luz: V2 Eventos

Captação e Edição: Nevada Filmes

Engenharia de Audio: Marcelinho Guerra

Mixagem: Luvalab /Helton Lima

Masterização: Henrique Filizolla

Direção Musical: Felipe Fantoni

Produção Executiva: Laura Bicalho

Produção Artística: Marina Araujo e Laura Bicalho

Local: Capim de Ideias

Artes Gráficas: Filipe Vieira

Fotos : JPSofranz

Fotos: Studio Hoccus

Figurino: Nnmoda

Make Up: Luiza Guedes

Hair: Rondy Gonçalves

SOBRE MARINA ARAÚJO

Natural de Presidente Olegário, Minas Gerais, Marina começou sua história na música ainda na infância. Por influência dos músicos de sua família, aos 12 anos de idade, a cantora já atuava na área profissionalmente. Anos depois, estudou técnica vocal na Escola de Música ProMusic e cursou Licenciatura em Música pela faculdade Izabela Hendrix, ambas em Belo Horizonte. Em sua extensa trajetória, Marina coleciona um álbum e dois EPs, 3 shows gravados ao vivo e diversas apresentações em festivais como Virada Cultural de Belo Horizonte, Villa MIX e Festival Sonora, participações em programas na televisão e no rádio, além de shows de abertura para grandes nomes da música como Jota Quest, Anavitória, Paula Toller, Pabllo Vittar, Claudia Leitte, Nando Reis, Armandinho e Ira. Em 2020, a cantora participou da 2ª temporada do reality show The Four Brasil, exibido pela Record TV, sendo classificada para a final, que não pôde ser gravada devido a pandemia. Em 2021, Marina estreia a nova fase de sua carreira com o lançamento “Natural”, o primeiro single de seu novo projeto “ACÚSTICO”, gravado ao vivo e composto por 14 faixas.