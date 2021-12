Letícia Sabatella sai da Globo após 30 anos

Nas redes sociais, Letícia publicou um vídeo mostrando os principais trabalhos que fez na TV brasileira

Letícia Sabatella usou as redes sociais nesta quarta-feira, 22, para dizer que não fará mais parte do elenco da TV Globo após 30 anos. A atriz estreou na emissora em 1991 e a primeira novela em que apareceu foi O Dono do Mundo.

Nas redes sociais, Letícia publicou um vídeo mostrando os principais trabalhos que fez na TV brasileira, nos 70 anos das telenovelas. “Aos fandons todo o meu amor, respeito, admiração, minha profunda gratidão! Obrigada por me lembrarem tantas e tantas vezes da minha potência, da nossa potência! Uma alma que sonha coletivamente, que quer estar a serviço da sensibilidade e da coragem, é o que somos juntos!”, disse.

No texto que postou no Instagram, Letícia Sabatella expressou gratidão a emissora que a abrigou por três décadas. “Eu tive um privilégio enorme de pertencer a esta História-Escola, sou profundamente grata a TV Globo e todos os artistas incríveis com quem aprendi tanto! Um ciclo lindamente forte e formador, que está por se encerrar.”

A atriz também explicou ao público que pretende se dedicar a outras funções e formatos artísticos. “Meu momento é de nova sede, de dirigir, de criar mais e mais, de atuar, cantar, estudar novas linguagens sempre!”, refletiu.

Atualmente, Letícia está na trama Nos Tempos do Imperador, interpretando Teresa Cristina de Bragança, a Imperatriz do Brasil.