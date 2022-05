Leandro Hassum diz que ‘é uma aula’ atuar com idosos em novo humorístico

‘Família Paraíso’ chega ao Multishow e marca volta do ator ao Grupo Globo

Um grupo de atores veteranos formam boa parte do elenco do humorístico “Família Paraíso”, que estreia nesta segunda-feira (30), no Multishow, às 22h30. Eles dão vida aos moradores de uma casa de repouso divertida e mostram que os idosos querem e podem se divertir.

O humorístico marca a volta do ator Leandro Hassum, 48, ao Grupo Globo –após três anos fazendo filmes para streaming. Ele entra em cena interpretando o despojado Leleco, que começa a trabalhar na casa de repouso para conseguir dinheiro para recuperar seu carro velho, mas acaba mudando a vida de todos os moradores do local.

Hassum diz que as pessoas têm a tendência de achar que o idoso está sempre precisando de ajuda, mas às vezes ele só quer se divertir, se libertar. “A gente se divertiu muito gravando, é um elenco muito sábio. Eu fui criado por avó e tias-avós que odiavam serem tratadas como idosas incapazes”, revela Hassum.

A série de 20 episódios, que será exibida de segunda a sexta, tem no elenco a atriz Cacau Protásio, 46, interpretando a enfermeira-chefe Shirley, que protege os idosos como se fossem filhos. “Trabalhar com o pessoal mais maduro é uma aula, eles já viveram muita coisa. Se eu conseguir chegar a metade do que eles chegaram, já estou feliz”, afirma.

Os atores Paulo Serra e Viviane Araújo dão vida ao casal Machadinho e Manu. Ele é o dono da casa de repouso que conversa com o porta-retrato da mãe que já morreu, enquanto sua noiva Manu é uma perua que adora luxo, implica com os moradores e faz de tudo para que o noivo venda a casa para se mudarem para Miami.

Serra destacou que aarte de atuar não tem idade e permite ao artista trabalhar até o último suspiro de vida. “Espero que eu ainda possa ter milhares de temporadas com essa galera [da terceira idade]”, disse. Cacau respondeu: “Vai ter, já soube que vai ter”, entregando que o humorístico vai ganhar mais temporadas.

No elenco dos atores veteranos estão Artur Kohl (Seu Alair), Ataíde Arcoverde (Seu Raulzito), Cosme dos Santos (Joca), Flavio Bellini (HD), Guida Vianna (Dona Rosinha), Teca Pereira (Dona Perpétua) e Silvio Mattos (Seu Toninho).

Arcoverde, 68, que interpreta Seu Raulzito, um hippie totalmente liberal, diz que está muito confortável no seu personagem. “Ele é bem próximo de mim, da minha referência, maneira de pensar. Na minha cabeça eu sou uma pessoa que tem 20 anos”, diz.

Guida, 68, afirmou que achou genial a ideia de fazer um humorístico que se passa em uma casa de repouso e mostra os idosos de forma jovial, alegre e cada um com seus interesses. “O meu personagem, por exemplo, é uma velha assanhada que não desistiu de paquerar. Ela quer ir a qualquer baile, qualquer coisa, ela ainda não desistiu da vida.”

Apesar da estreia no Multishow, o humorístico deve entrar na grade da Globo no segundo semestre.