Lázaro Ramos pinta o cabelo de loiro e fãs afirmam que Foguinho voltou

O ator Lázaro Ramos, 43, surgiu nesta segunda (3) com o cabelo loiro. No Instagram, ele publicou vídeo em que mostra o processo de pintura dos fios. “Preparando o visual de janeiro – Parte 1. Com auxílio de Maria”, escreveu ele na legenda.

Anônimos e famosos comentaram que, com a transformação, Lázaro voltou a aparecer Foguinho, personagem que ele interpretou em “Cobras e Lagartos”, novela das sete da Globo, de 2006.

“Foguinho is back”, afirmou Preta Gil. “Ele voltou”, escreveu o ator Rafael Zulu ao lado de um emoji de fogo. Internautas especularam se o personagem vai ganhar uma série no Globoplay.

No ano passado, o ator deixou de fazer parte do elenco fixo da Globo após quase 18 anos, e assinou com a Amazon Prime Video. O primeiro trabalho de Lázaro na plataforma será como diretor do filme "Um Ano Inesquecível – Outono". A cantora Iza fará a sua estreia como atriz na produção.