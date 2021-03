Latino adia casamento por falta de dinheiro: ‘não quero permuta’

“A gente tinha planos de casar realmente agora, mas veio a pandemia. São 11 meses desempregado e como vou pensar em casamento?”

O cantor Latino iria se casar com a advogada Raffaella Ribeiro, mas seus planos foram adiados por causa da pandemia do novo coronavírus. Além de ser proibido fazer festas e aglomerações, o músico afirmou que está desempregado desde o início do isolamento social, em março de 2020.

“A gente tinha planos de casar realmente agora, mas veio a pandemia. São 11 meses desempregado e como vou pensar em casamento? Não quero essa coisa de ficar fazendo permuta. Sem shows, 10 filhos e uma família inteira nas costas, como vou pensar em ter mais um gasto? Não tem a menor chance”, afirmou ele em entrevista à Quem.

Latino contou que precisou vender alguns bens, além de contar com a ajuda financeira da companheira. “Graças a Deus, sempre fiz uma reserva minha, também tive que me desfazer de algumas coisas não tão necessárias e bens. E é isso, vamos tocar o barco Temos que contar com a sorte. Minha mulher é uma advogada bem-sucedida também e me ajuda muito”, destacou ele.

Latino, aos 48 anos de idade e 28 anos de carreira, se manteve ativo durante a pandemia. Ele lançou novos singles com Dennis DJ e mantém outros projetos, como uma série sobre sua vida.

Estadão conteúdo