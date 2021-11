Larissa Manoela mostra habilidade em jogar altinha em praia carioca na Zona Oeste

Larissa Manoela aproveitou a manhã de sol desta sexta-feira (26), para treinar um pouco e curtir com uma amiga.

Na manhã desta sexta-feira (26), Larissa Manoela aproveitou sua folga nas gravações de próxima novela das 6 “Além da ilusão” para mostrar toda a sua habilidade em jogar altinha junto com o seu professor. Logo depois ela curtiu na praia com com uma amiga.