Larissa Manoela estrela novo filme de comédia romântica da Netflix; veja trailer

A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 22, o primeiro trailer do filme Lulli. O longa foi escrito por Thalita Rebouças e é protagonizado por Larissa Manoela.

Com estreia prevista para o dia 26 de dezembro no streaming, a comédia romântica leva o nome da personagem principal – uma estudante de medicina determinada, batalhadora e ambiciosa que sonha em se tornar a melhor cirurgiã do mundo.

Para isso, ela não vai deixar nada nem ninguém atrapalhar seus objetivos, nem mesmo o recente ex-namorado. No entanto, o mundo de Lulli vira de cabeça para baixo quando ela leva um choque de um aparelho de ressonância magnética e começa a ouvir os pensamentos alheios.

Agora a jovem, que até então era incapaz de ouvir as pessoas ao seu redor, precisará aprender a lidar com as maravilhas e os perigos de saber o que os outros estão pensando.

O elenco conta ainda com Sérgio Malheiros, Amanda de Godoi, Vinícius Redd, Yara Charry, Nicolas Ahnert, Paula Possani, Gabriel Contente, Ana Mangueth e Carlos Artur Thiré, além das participações especiais de Guilherme Fontes, Luciana Braga, Marcos Breda e da própria Thalita Rebouças.

Veja o trailer:

Estadão Conteúdo