Larissa Amoreli lança primeiro DVD da carreira

Uma brasileira fazendo musica sertaneja nos Estados Unidos. Essa é a historia da cantora e compositora Larissa Amoreli, que nasceu em Ituiutaba (MG), no Triangulo Mineiro, e que vive há doze anos na cidade de Atlanta, Estado da Georgia. Há pouco mais de um ano, a jovem virou a chave de sua vida e decidiu de vez apostar na carreira artística.



“A música sempre fez parte da minha vida desde a infância. Montei um estúdio em casa e me dediquei às aulas de canto. Mesmo quem me conhece de perto não sabe que eu morria de vergonha e medo de começar a postar e as pessoas não gostarem de mim. Então, no momento que decidi seguir carreira, contratei uma coach pessoal que fez meu analise de personalidade e me ajudou a vencer esse medo e acreditar em mim mesma. Essa foi a primeira pessoa que Deus colocou no meu caminho, Cynthia Cunha, a qual sou muito grata e que me ajudou em todo esse processo. E de lá para cá, as coisas foram fluindo e me levaram à gravação do meu primeiro trabalho. Acredito que tudo tem a hora certa para acontecer”, comenta Larissa Amoreli, que lança neste mês o seu primeiro DVD em todas as plataformas digitais.



“No total serão cinco músicas, sendo uma autoral que se chama “Desistir de Você”. Inclusive, lançaremos um mini documentário ‘faixa a faixa’, onde vou contar a historia de cada música e a razão por trás da escolha. Esse quadro estará disponível no meu Canal do YouTube e Instagram”, adianta.



Com ritmo envolvente e dançante, a primeira faixa a ser lançada será “Casalzinho Bipolar” , uma composição da cantora em parceira com Willian Daniel. “Escrevi essa composição pesando em todos os casais que eu conheço que tem o relacionamento bipolar. Tenho certeza que todos irão se identificar com essa música”, revelou.

A produção musical do DVD é de Daniel Silveira e direção de imagem de Maris Tavares, da Officina de Estrelas. Todo o processo criativo e de gravação foi realizado em Goiânia (GO) durante as frequentes viagens de Larissa para o Brasil. “Saí do Brasil na adolescência, mas o Brasil nunca vai sair de mim. Comecei a pensar e realizar esse primeiro projeto e queria que as pessoas envolvidas também entendessem isso. Então, logo pensei: Tem lugar mais especial do que a capital internacional da música sertaneja?”, disse a cantora, e complementou. “Quando conversei com o Daniel Silveira sobre a ideia de gravar em Goiânia, a energia e emoção que ele passava, era exatamente o que eu estava buscando e serviu como confirmação de que esse era o caminho certo. O acolhimento, o profissionalismo e o carisma de todos os profissionais envolvidos no meu projeto é incomparável. Não troco o meu time por nada”, disse.

Sobre Larissa Amoreli:

Radicada em Atlanta, nos Estados Unidos, há 12 anos, a cantora e compositora Larissa Amorelli nasceu na cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais (MG), no Triangulo Mineiro. “Quando completei sete anos, minha mãe decidiu sair do Brasil e buscar uma vida melhor para os filhos no exterior e, infelizmente, não pude acompanhá-la. Aos catorze anos, com a permissão do pai, fui matar as saudades dela. Lá, conheci o meu marido que é goiano e os planos mudaram”, conta.



Seu interesse pela música começou ainda na infância. “A música sempre fez parte da minha vida desde cedo. Minha mãe cantava na igreja e meu tio tinha uma dupla sertaneja e fazia shows nas festas da cidade. Ainda criança eu pegava escondido o violão do meu irmão mais velho e aprendi os primeiros acordes e com eles escrevi minha primeira música e me lembro o quanto fiquei feliz e orgulhosa com essa composição. Hoje tenho cerca de quarenta músicas escritas em português e inglês no sertanejo e no country americano”.



Eclética, suas influências musicais vêm do sertanejo brasileiro, do country americano e também do Pop. A artista é fã de Shanaia Twain, John Denver, Alan Jackson, Lady Gaga, Maiara & Maraisa, Marilia Mendonça (sua eterna inspiração), Bruno & Marrone, Leandro & Leonardo, entre outros. “Passei metade da minha vida no Brasil e a outra nos Estados Unidos, então fui pegando um pouco de cada cultura”, disse.



Com 25 anos, Larissa Amorelli se define como ‘uma pessoa intensa, alegre e sensível em algumas situações’. “Meu nome significa alegria. Através da música, quero transmitir mensagens sinceras, com sentimento e não somente letras sem sentido. Tudo que eu canto tem uma historia e um sentimento verdadeiro pro trás de cada letra. Quero me conectar com pessoas e não ser só mais uma voz”, revelou a jovem cantora, que se considera uma cidadã do mundo e tem planos audaciosos. “Saí do Brasil muito cedo e sou fluente em três idiomas – português, inglês e espanhol – e pretendo futuramente construir uma carreira internacional”, disse.