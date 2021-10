Lançamentos nacionais da semana 29/10/2021

Nesta sexta, Felipe Araújo reúne sertanejo, pagode e futebol no projeto inédito e inovador “Clube do Araújo”

Vem aí! Novidades da semana

Nacional:

Nesta sexta, Felipe Araújo reúne sertanejo, pagode e futebol no projeto inédito e inovador “Clube do Araújo”. Assista ao videoclipe de “7×1”, faixa colaborativa de Felipe com Sorriso Maroto.

No dia 28, Projota lança a faixa inédita “Volta”. Na sexta, o cantor apresenta o videoclipe oficial.

Nesta sexta, MC Du Black disponibiliza a track “Danada”. Na mesma data, o cantor também apresenta o clipe.

O DJ e produtor Liu lança nesta sexta-feira o EP “DIAL” em todas as plataformas digitais.

JUPTR conta com a colaboração de Vitão no lançamento do single e clipe de “Mais bonita”, disponível no dia 29.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia 28, Greg BBX lança a faixa “Vai ter que ficar”, em parceria com Lary. Assista também ao videoclipe.

Nesta semana, a banda Meu Funeral apresenta em seu canal no YouTube os vídeos de “Quarentelove” e “Acabou, Você não é mais presidente”. Acesse: https://www.youtube.com/MeuFuneral .

A cantora Ana Clara estreia nesta semana os vídeos de “Nego do céu” e “Fã declarada”. Este último já pode ser conferido. Assista agora: https://youtu.be/-nA6xPiSBTA .

Nesta quinta, Lauana Prado estreia o vídeo de “Lábia” em seu canal no YouTube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assista, no dia 29, ao vídeo de “Sexo bolado”, nova música de Israell Muniz.

Fernanda Abreu conta com a assinatura do duo Tropkillaz na versão remix de “Veneno da lata (Tropkillaz Remix)”, disponível no dia 29.

“Let´s Get Over” é o novo single do projeto musical Will Deep. Conheça no dia 29!

Nesta sexta, MC Bruna Alves e DJ L6 fazem o lançamento da versão remix de “Não vem de mentiras – Remix DJ L6 – Brega Funk”. A cantora também disponibiliza a versão assinada por Mandelão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta sexta, o duo HITMAKER faz o lançamento da faixa e do videoclipe de “Base do trem”.

Conheça o projeto musical de Nick Estwart, que disponibiliza, no dia 29, a faixa “Olhando o paraíso”.

Em comemoração ao Dia das Bruxas, a banda de rock Bruxax lança a faixa “Você sou eu”. Assista também ao videoclipe oficial no dia 29.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O duo EuFlora lança nesta sexta o videoclipe oficial de “Sereia”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O cantor Israel Salazar apresenta a faixa “Caminho no deserto”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/CaminhoNoDeserto . Assista também ao videoclipe. Acesse: https://youtu.be/hBcQp1ZerHc.