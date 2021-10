Lançamentos internacionais da semana 29/10/2021

Nesta quinta, ouça “Enemy”, faixa inédita do Imagine Dragons com participação do rapper JID.

Vem aí! Novidades da semana

Internacional:

Nesta semana, chega à UMusic Store a versão física do álbum “A Bigger Bang (Live) / Copacabana”, do The Rolling Stones. Saiba mais em: https://www.umusicstore.com/vinil-triplo-rolling-stones-a-bigger-bang-live-at-copacabana-beach-2006-black-version-vinil-triplo-rolling-stones-a-bigger-b-2258/p .

Nesta sexta, é lançado o álbum “A Sentimental Christmas with Nat “King” Cole and Friends: Cole Classics Reimagined”, de Nat King Cole.

WILLOW acaba de apresentar a versão ao vivo da faixa “Meet Me At Our Spot”, com Tyler Cole. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/MeetMeAtOurSpotLivePR .

O álbum antológico “Back To Black”, de Amy Wynehouse, completa 15 anos. Conheça a versão comemorativa, exclusiva do Spotify, no próximo dia 30.

Snoh Aalegra apresenta o videoclipe de “Neon Peach”, sua colaboração com Tyler The Creator.

No próximo dia 29, Max Richter disponibiliza o álbum “Invasion” em todos os aplicativos de música.

No dia 29, é apresentada a colaboração de Big Sean & Hit Boy no EP “What You Expect”.

A cantora de K-pop Jeon SOMI lança nesta sexta o álbum “XOXO”. Assista também ao videoclipe da faixa-tema.

No dia 29, Johnny Orlando lança seu novo single e clipe, “You’re Just Drunk”.

Nesta sexta, conheça “The Night You Left”, a nova música de Ashley Kutcher.