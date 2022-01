Lançamentos da semana: Projota, MAR ABERTO e mais…

Os lançamentos que bombaram no fim de semana e que agora você pode conferir por aqui

Projota tá de volta com álbum novo!

O artista está de volta com “A Saída Está Dentro”, álbum recheado com 11 faixas que marcam seu novo tempo em uma obra que o artista define como um “disco em que as emoções estão à flor da pele”.

RUBY mostrando ao que veio!

A cantora começa 2022 com novidades, prometendo abalar o pop nacional com o EP “50 Tons de Preta”, que estreia com a música “Dentro de Mim”

Você vai amar essa parceria!

A união de MAR ABERTO com Vitor Kley faz de “O Amor Já Se Mudou Pra Cá” uma canção daquelas que fazem a gente querer declarar a plenos pulmões nossa paixão. Além do single, também chega aos apps de música o EP homônimo do duo.

Confira os clipes que saíram esta semana

Luísa Sonza, Mariah Angeliq – ANACONDA *o* ~~~

Jão – Idiota (Ao Vivo)

Manu Gavassi – Bossa Nossa

Gabily, DJ 2F – Vou Jogar Pra Você