Kylie Jenner diz que decidiu mudar nome do filho

Pouco mais de um mês depois de revelar o nome de seu segundo filho, a modelo e empresária Kylie Jenner, 24, afirmou nesta segunda-feira (21) que mudou de ideia. O bebê, que havia sido anunciado como Wolf, não se chama mais assim.

“O nome do nosso filho não é mais Wolf”, escreveu em uma publicação feita nas redes sociais. “Nós percebemos que esse nome não parecia com ele. Quis dividir isso porque continuo vendo as pessoas se referindo a ele como Wolf.”

Apesar da publicação, a meia-irmã de Kim Kardashian, 41, não revelou qual foi o novo nome escolhido por ela e pelo rapper Travis Scott, 30, pai da criança, que nasceu no dia 2 de fevereiro. O casal também tem a menina Stormi, de 4 anos.

Pouco mais de uma semana após o nascimento, Kylie havia afirmado que o menino se chamaria Wolf Webster. O prenome, em inglês, quer dizer lobo. Já o sobrenome é o do marido da modelo e socialite.

Tudo indica que ele não receberá o sobrenome da mãe, integrante do clã Kardashian -ela é filha de Kris Jenner, mãe de Kim Kardashian, e Caitlyn Jenner.

A mudança volta a colocar fogo nas especulações em torno de como se chamaria o novo herdeiro da modelo . Antes mesmo do primeiro anúncio, os fãs da modelo, empresária e influenciadora e do rapper acreditavam já ter desvendado essa informação com base em supostas dicas encontradas nas redes sociais.

Eles haviam chegado à conclusão de que o menino se chama Angel (anjo). Um dos principais indícios, segundo a revista People, era que vários amigos usaram o emoji de anjo para se referir ao bebê, bem como se referiram à criança dessa forma.

A avó, Kris Jenner, chamou o bebê de “tortinha de anjo”, enquanto o maquiador de Kylie, Ariel Tejada, o chamou de “pequeno anjo”. Kim Kardashian também usou o emoji de anjo. Já Stassie Karanikolaou, amiga próxima de Kylie, se referiu ao menino como “anjo bebê”.

Além disso, o menino nasceu no dia 2 de fevereiro (2/2/2222), o que representa um número dos anjos (basicamente números iguais ou repetidos em sequências, que teriam uma vibração positiva e trariam “mensagens divinas”), segundo os esotéricos.

Havia ainda o fato de que uma das fotos compartilhadas do chá de bebê da criança mostrava uma decoração com a inscrição “Angel Baby”, ou seja “anjo bebê”.