Kim Kardashian mostra a última gravação de Keeping Up with the Kardashians

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

O último episódio de Keeping Up with the Kardashians, reality show que transformou Kim Kardashian em uma celebridade global, já foi gravado. Alguns integrantes da família de socialites mostraram detalhes da última gravação nas redes sociais.

A gravação ocorreu na última sexta-feira (8) e teve muitos momentos de emoção. No Instagram, Kim apresentou a técnica de som Erin, que foi responsável por esconder os microfones na roupa de toda a família nos últimos 14 anos. “Não chore, não chore”, disse à profissional enquanto ela fazia isso pela última vez.

Em seguida, ela mostrou um almoço organizado para reunir todos os integrantes do clã. Estavam presentes a matriarca Kris Jenner, os irmãos Kim, Kourtney (com o marido Scott Disick), Klhoé e Rob Kardashian, as caçulas Kylie e Kendall Jenner, além de todos os filhos deles. Cada um ganhou um cookie no formato do próprio rosto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Pessoal, nós acabamos de terminar de gravar para sempre, tipo, para sempre mesmo”, disse Kim em vídeo publicado pelo canal pago E!. “Nunca mais filmaremos. Isso não é muito louco? Estamos bebendo com a equipe no meu quintal, celebrando. Um brinde a, não sei, 15 anos, 20 temporadas de loucuras e muito amor.”

Na sequência, ela publicou a foto de uma taça de champanhe. Na legenda, ela escreveu: “Oficialmente soluçando, grata por cada segundo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O fim do reality show foi anunciado em setembro de 2020, com uma última temporada programada para ir ao ar no primeiro semestre deste ano. “É com o coração partido que tomamos a difícil decisão, como família, de dizer adeus ao Keeping Up With The Kardashians”, disse Kim na época. “Depois do que serão 14 anos, 20 temporadas, centenas de episódios e numerosos spin-offs, somos mais do que gratas a todos vocês que nos assistiram por todos esses anos -durante os tempos bons, os períodos ruins, as alegrias, as lágrimas, os vários relacionamentos e as crianças.”

“Sempre prezaremos pelas memórias maravilhosas e incontáveis pessoas que conhecemos ao longo do caminho”, continuou. “Obrigada a todos os milhares de indivíduos e negócios que fizeram parte dessa experiência e, mais importante, um muito obrigado muito especial a Ryan Seacrest por acreditar em nós, ao canal E! por ser nosso parceiro, e nosso time de produção em Bunim/Murray, que passou horas documentando as nossas vidas.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Sem Keeping Up With The Kardashians, eu não estaria onde estou hoje”, avaliou. “Eu estou tão incrivelmente grata a todo mundo que assistiu e apoiou eu e minha família nesses últimos 14 anos incríveis. Esse reality nos fez o que somos e eu vou estar para sempre em dívida com todo mundo que teve um papel em moldar nossas carreiras e mudou nossas vidas para sempre.”

Mas quem pensou que a família Kardashian deixaria o universo dos realities após o anúncio da saída do canal E!, se enganou. Em dezembro, a gigante de entretenimento, Walt Disney Company, divulgou a informação de que as celebridades assinaram um contrato com a plataforma de streaming Hulu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

Ainda sem muitos detalhes divulgados, sabe-se apenas que as irmãs irão estrear com um novo programa na plataforma em meados do final de 2021.

As informações são da Folhapress