Kim Kardashian diz que Kanye West decretou fim da carreira dela

Em trecho do novo trailer, Kim aparece desabafando com a irmã Kourtnet sobre um momento em que West disse que a carreira da empresária havia “acabado”

O primeiro trailer oficial da nova série The Kardashians (Hulu), foi lançado na manhã de segunda-feira (14) e confirmou que tratará de uma série de polêmicas com repercussões atuais. Uma delas é a relação entre Kim

Kardashian, seu ex-marido Kanye West, e seu atual namorado Pete Davidson.

Em trecho do novo trailer, Kim aparece desabafando com a irmã Kourtnet sobre um momento em que West disse que a carreira da empresária havia “acabado”. Ela também diz que “[qualquer coisa] é muito difícil com Kanye”.

Kanye tem discutido com Kim sobre seu namoro com Pete Davidson e a maneira como ela está criando seus quatro filhos, North, Saint, Chicago e Psalm. Mais recentemente, ele criticou a exposição de North na rede social Tik Tok, e os broches de alienígena que a criança levava em sua mala.

Em outro momento do trailer, membros da família Kardashian aparecem dizendo: “Nunca vá contra a família”, reforçando o sentimento de união entre eles. A mãe de Kim, Kris, também diz que “ninguém viu” a relação de Kim e Pete surgindo.

Kim Kardashian, que foi declarada legalmente solteira recentemente, pediu o divórcio de West em 2021. Desde o final do ano passado, ela namora o humorista Pete Davidson e sofre com alguns ataques virtuais de West.

No trailer, ainda são abordados os relacionamentos de Khloe e Tristan Thompson, e Kourtney e Travis Barker.