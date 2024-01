Zilu Camargo diz que Wanessa precisa do prêmio do BBB: “Ela não é bem resolvida financeiramente”

Zilu Camargo deu o que falar ao revelar que sua filha precisa do prêmio do BBB para se estabilizar financeiramente. A mãe da cantora disse ainda que as pessoas acham que por ela ser filha de pai famoso ela é bem resolvida financeiramente, mas não é.

“Com certeza, além disso, as pessoas pensam que por ela ser filha de uma cantora famosa ela é bem resolvida financeiramente, mas ela não é. Ela é uma pessoa que está lutando, tem dois filhos para criar, está em busca de se ajustar financeiramente, ela está para mostrar isso as pessoas acham que ela não precisa ela está ali para mostrar a verdadeira Wanessa”, disse ela.

Zilu ainda completa ao dizer que sua filha é muito pacífica dentro da casa e que esse é o seu jeito. “Eu ia gritar, ia ficar doida lá dentro, ela é muito passiva”, finalizou.