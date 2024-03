Zilu afirma que Dado não está com Wanessa e proíbe a entrada dele no condomínio

É meus amores, parece que mesmo após a sua conturbada expulsão do Big Brother Brasil 24, a cantora Wanessa Camargo está muito longe de ter a sua tão esperada paz de espírito, ela pode ter se livrado dos holofotes dentro da casa mais vigiada do Brasil, mas, infelizmente pra ele, os conflitos familiares entre a cantora, sua mãe Zilu Godoy, e seu namorado, Dado Dolabella voltaram com toda a força.

A saída abrupta de Wanessa do reality show, desencadeada após ter sido acusada de agredir Davi, fez com que Zilu tomasse medidas para proibir Dado de entrar na propriedade em que ele morava com a cantora, segundo o jornalista Felipeh Campos. De acordo com o colunista, a mãe da cantora ameaçou até chamar a polícia caso ele tentasse entrar no condomínio, que fica em Alphaville, em São Paulo.Para quem não sabe, a residência onde o casal morava é de propriedade de Zilu Godoy.

Durante a passagem da filha do Zezé di Camargo pelo “BBB 24”, Zilu Godoy expressou preocupações sobre as declarações do ator. Logo após a cantora ser expulsa, Zilu insinuou que o genro, namorado de Wanessa, se manifesta na internet visando apenas benefícios próprios:

“Ela não está com Dado e tudo que ele fala na internet é em benefício dele, ele não está pensando nela e isso é muito ruim, mas já estamos tomando todas as providências necessárias. Obrigada”, afirmou em defesa da filha.