Zeca Camargo curte publicação contra Patrícia Poeta

Perfil de Alessandro Lo Bianco publicou sobre a possível treta entre os dois apresentadores do ‘Encontro’

Quer aulas de uma boa apresentação de programa? Zeca Camargo tem toda a experiência do mundo para dar uma dicas para Patrícia Poeta e Manoel Carlos. Todos nós sabemos que os dois não têm se dado muito bem nas gravações do programa ‘Encontro’ da Globo e isso tem ficado cada vez mais claro para os telespectadores e internautas.

O perfil do Instagram de Alessandro Lo Bianco contou um pouco sobre a treta entre os dois e Zeca Camargo curtiu a publicação do apresentador. Ou seja, o interesse não é só do público diante das tretas dos apresentadores, mas dos próprios contratados da Globo. Aloca!

O que eu amaria é que Zeca desse algumas dicas para os apresentadores, afinal a harmonia do programa e o clima tem pesado bastante, porque convenhamos, Patrícia e Manoel são como água e óleo.

Vale lembrar que Camargo e Poeta trabalharam juntos na apresentação do programa de sábado da Globo, ‘É de Casa’. Nele, Zeca ficou um período de 5 anos, de 2015 a 2020. Será que ele entende o lado de Manoel? A pulga atrás da minha orelha coça e não para.