Zé Vaqueiro reflete sobre 11 meses do filho: “Deus tem um propósito gigante”

Não é de hoje que venho falando sobre o filho de Zé Vaqueiro, Arthur, que nasceu com Síndrome de Patau. O cantor usou suas redes sociais para refletir sobre a vida do pequeno que está completando 11 meses de vida.

“Hoje o Arthurzinho completa 11 meses de vida. São 11 meses de luta, de aprendizado da nossa parte. Da parte dele, foram 11 meses sendo guerreiro e muito forte. Eu e a mãe dele temos feito tudo o que está em nosso alcance por ele”, iniciou o sertanejo que tem o filho com a namorada Ingra Soares.

E prosseguiu: “Para quem não tinha expectativa de vida nenhuma – porque a síndrome do Arthur é rara e incompatível com a vida – são 11 meses que ele tá conosco. Mesmo com muita luta, ele permanece aqui e permanece lutando pela vida dele. Acredito que Deus tem um propósito gigante”.

Na sequência, Zé Vaqueiro compartilhou as mudanças que aconteceram em sua vida desde o nascimento do segundo filho. “No dia 25 de janeiro determinei que daria meu melhor (…), que eu iria parar com algumas coisas, inclusive a bebida. De lá pra cá nunca mais bebi e mudei atitudes, posicionamentos e posturas”, disse o músico, que acrescentou que se inspira na força do pequeno.

O famoso também falou sobre a espiritualidade. “Deus tá no controle de tudo. Sou muito grato a Ele pela vida do meu filho, independente da circunstância dele. Mesmo que seja difícil e doloroso, tenho aprendido muito e isso tem mudado a minha vida de uma forma gigantesca. É isso que Deus faz com quem Ele ama”, finalizou, emocionado.