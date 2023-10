Zé Vaqueiro rebate comentário após viagem enquanto filho está na UTI: “Daniel e Nicole nos pediram”

O cantor ressaltou que os outros dois filhos teriam pedido os dias de viagem e que o filho caçula seguiu o tratamento com a equipe médica

Zé Vaqueiro foi alvo de críticas ao sair de viagem com a família e deixar o filho caçula, Arthur, internado na UTI. Vale ressaltar que o pequeno nasceu com malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Zé usou suas redes sociais para contar detalhes sobre a viagem em família.

“Temos acompanhado as críticas em função de nossa viagem de 3 dias para comemorar o aniversário da Ingra. Estamos há mais de seis meses, desde o resultado definitivo da condição congênita do Arthur (Síndrome de Patau), dedicados ao seu tratamento. O resultado disso é o que os médicos têm chamado de milagre. Nosso Arthur é um guerreiro e está ficando mais forte a cada dia. Nossas orações são para que essa melhora seja cada vez maior para ele viver ao lado dos irmãozinhos”, começou.

O que tenho para dizer sobre essas críticas é que entendemos que quem está de fora não sabe exatamente o que estamos sentindo e nem que Daniel e Nicole nos pediram esses dias para estarmos juntos e nos fortalecermos. Arthurzinho seguiu seu tratamento com todo o suporte da equipe hospitalar”, destacou.

“Agora, voltamos para casa após proporcionar aos nossos outros dois filhos a alegria de comemorar o aniversário da Mamãe mais forte do universo! Aproveito para registrar mais uma vez minha imensa gratidão à equipe neonatal do hospital, que diariamente nos proporciona momentos junto de nosso filho, mesmo quando estou em shows a trabalho e que acompanha a Ingra no dia-a-dia no hospital. Sem vocês esse milagre não seria possível. A vitória está diante de nós! Eu creio! José Jacson”, finalizou ele.