“Zé Neto terá alta do hospital no início da semana”, informa Boletim Médico

O cantor está internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto após sofrer um acidente de carro.

Amoooores, parece que o cantor Zé Neto, que está internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, pode receber alta no início desta semana. Segundo o boletim médico, divulgado pela unidade de saúde, neste domingo (10), informa que o cantor está realizando exercícios de fisioterapia respiratória sob orientação de especialista e evoluindo muito bem.

“O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado, estável, com quadro clínico evoluindo satisfatoriamente. A equipe médica recomenda permanência para acompanhamento médico em ambiente hospitalar para que o paciente continue em observação e realizando exercícios de fisioterapia respiratória sob orientação de especialista. A equipe médica avalia que o paciente deverá ter alta hospitalar no início desta semana“, diz a nota.

O cantor sertanejo sofreu um acidente de carro, na noite desta terça-feira, na BR-153, quando voltava de seu rancho em Fronteira, Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto. Ele teve escoriações, fraturou três costelas e foi submetido a procedimento cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo.