Zé Neto se manifesta pela primeira vez após o acidente

O cantor sertanejo continua internado, mas apareceu nas redes sociais para agradecer a todos pelas orações.

Minha gente, trago boas notícias pra vocês nesta manhã de sábado, pois o cantor sertanejo Zé Neto finalmente se pronunciou após sofrer um acidente de carro. O músico ainda está internado, mas já recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ele fez questão de mandar uma mensagem aos fãs que torcem por sua recuperação. “Só agradecer as orações”, disse.

Através dos Stories do seu perfil oficial do Instagram, o cantor surgiu no quarto do hospital, e estava acompanhado de um amigo e de sua mulher, Natália Toscano, e demonstrou estar cada vez melhor.

“Eu vou falar: Graças a Deus, só agradecer as orações de cada um de vocês. Eu não estou acompanhando muito, estou sem celular. Desci da UTI hoje, agora que vou pegar meu celular para ver”, comentou ele.

“Tem muita gente que te ama. Obrigado pelas orações. Ele ainda vai tomar um chazinho de hospital. Bom que vocês viram ele aí”, completou o amigo do sertanejo.