Zé Neto fala pela primeira vez após receber alta do hospital

O cantor celebrou a alta que recebeu do hospital e o reencontro com os filhos seis dias após o grave acidente que preocupou os fãs

Depois de preocupar minhas manas sertanejas e ficar dias internado, finalmente Zé Neto recebeu alta do hospital onde estava internado após um acidente de carro. O sertanejo deixou o Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, nesta segunda (11), e fez um vídeo contando detalhes sobre o reencontro com os filhos.

“Gente, olha, estou numa alegria hoje muito grande depois de todo esse susto, todo esse trauma. Queria do fundo do meu coração agradecer cada oração que eu li nos comentários. Vi as pessoas se voluntariado, rezando, intercedendo, pedindo a Deus por mim. Obrigada mesmo, que Deus dê em dobro para vocês o que desajaram para mim”, iniciou.

O cantor também fez questão de prestar uma homenagem ao hospital: “Queria agradecer muito a toda equipe do hospital de base, que está de parabéns! Desde o momento que eu pisei aqui pela primeira vez, que eu dei entrada aqui, o jeito que eu fui tratado… e não é só porque sou eu, não”, ele rasgou elogios ao corpo clínico.

“A satisfação de estar voltando para casa é maravilhosa, ver meus pituquinhos, estou morrendo de saudade deles”, disse o cantor, que chegou a receber os pequenos em uma visita breve no hospital.