Zé Felipe sai em defesa de Virgínia: “Desrespeitando o que?”

Virginia Fonseca apareceu usando um Hijab no deserto de Dubai para lançamento de sua nova fragrância na ‘We Pink’

Zé Felipe não deixou de defender a sua esposa dos ataques na redes sociais, alegando que ela estaria se apropriando da cultura das mulheres muçulmanas para promover o seu novo lançamento da ‘We Pink’. Para quem não sabe, nas fotos de lançamento da nova fragrância, Virginia aparece vestindo um Hijab, uma vestimenta religiosa do Islã.

“Deixa eu falar pra vocês. O que eu mais já vi nesse Instagram foi gente com roupa de árabes, tem uns que ficam parecendo um jacaré dentro d’água. Virginia passou o pano na cabeça e está desrespeitando, desrespeitando o que car**?”, disse ele.

Zé ainda fala sobre o avião que ganhou da esposa. “Compra um avião, tanta gente que eu já vi que comprou, ninguém fala nada, eu compro, o avião vai cair. Que isso? Não, tá tudo errado, é pedir proteção pra Deus, e tem um saco do tamanho de um saco de um elefante”, pontuou, ironizando.

Os usuários do Instagram pontuaram que as fotos da campanha do perfume são desrespeitosas com a cultura árabe.