Zé de Abreu apela, desrespeita Murilo Rosa e seus familiares e deve ser processado pelo ator

Murilo Rosa usou suas redes sociais nesta sexta (31), para falar sobre as críticas que recebeu de José de Abreu. O ator se referiu ao ex-colega da Globo como um “rato” de “olhar invejoso”, depois de ter sido envolvido na briga do veterano com a atriz Maria Zilda.

“Lembro quando fui fazer essa linda minissérie e o momento em que, na sala de figurino, já no sul do país, nos Pampas, experimentei pela primeira vez a roupa do Corte Real”, começou o famoso.

“Bingo! Vestiu como uma luva. Mas lembro também um olhar estranho vindo de um canto, atento, com um semblante cinzento e uma aura negativa. Essa aura, usando uma capa preta, nos acompanhou durante toda filmagem”, pontuou.

Na postagem, Rosa ainda recordou o tempo ‘murilando’, usado por José de Abreu para fazer chacota com a sua cara. “Estávamos focados em fazer o nosso melhor, em ir além, em ajudar, contribuir e superar… Jayme Monjardim (diretor) criou um termo carinhoso e até hoje me pergunta “onde eu estou ‘murilando’”.

O artista finalizou detonando o comportamento de José de Abreu nos bastidores da TV Globo e enfatizou que o veterano sempre teve um olhar de invejoso. “Era a deixa esperada há tempos para o grande acerto com este homem do olhar invejoso. Ali naquele camarim, quem viu, presenciou um rato se encolhendo em sua insignificância. A vida passa. Passa rápido”, concluiu.