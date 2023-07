Zé Celso, criador do Teatro Oficina, morre após incêndio

O tradutor do tropicalismo para os palcos que afrontou a ditadura militar no Brasil, Zé Celso, foi vítima de um incêndio

Zé Celso não resistiu aos ferimentos após ser vítima de um incêndio e veio a falecer nesta quinta (06). O dramaturgo havia sido internado após sofrer queimaduras em um incêndio no seu apartamento. O estado de saúde do criador do Teatro Oficina havia se agravado na quarta (05).

De acordo com sua médica, Luciana Domschke, ele havia sido internado na UTI do Hospital das Clínicas desde terça (04), mas os sintomas foram se agravando à medida que o tempo foi passando e ele não resistiu aos ferimentos.

Segundo o jornal Extra, ele estava dormindo quando sua casa começou a pegar fogo. Os vizinhos suspeitam que o fogo tenha começado com um curto-circuito no aquecedor.