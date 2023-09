Yuri Meirelles teria recusado convite da Fazenda

O modelo do clipe de Anitta teria recusado o convite da emissora de acordo com seu amigo que conversou com a revista Caras

José Victor Pires deu uma entrevista à revista Caras e contou que o amigo teria recusado o convite no primeiro momento. Vale ressaltar que ele já foi anunciado como um dos peões da casa. “Fiquei surpreso quando ele me contou [que tinha sido convidado para A Fazenda], mas me disse que tinha negado a proposta… acho que as coisas mudaram e ele resolveu voltar atrás. Quando soube que ele tinha realmente entrado, tomei um susto!”, afirmou Pires. O amigo ainda conta que Yuri falou sobre o reality duas semanas atrás. “Depois que vi que ele realmente tinha entrado pensei: ‘Ele sabe o que está fazendo’. Confio nele”, declarou.