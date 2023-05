Yuri Bonotto, Bombeiro da Eliana, diz receber propostas absurdas no Only Fans: “Acham que é prostituição”

O modelo contou que não pretende abandonar a plataforma de conteúdo adulto, mas revelou que as propostas indecentes estão sempre rolando

Todas nós conhecemos Yuri Bonotto, o Bombeiro da Eliana, muito bem, aliás, o seu shape sempre em dia. Aloca! Tem algumas que conhecem até mais, pois assinam o Only Fans do modelo. O que a gente não sabia é que ele recebe propostas indecentes na plataforma de conteúdo adulto e disse até que algumas pessoas confundem o trabalho com prostituição.

“Muitos acham que é sinônimo de prostituição. Esse é um preconceito que precisa acabar. Quando viam mulheres na Playboy e homens na G Magazine não achavam que eles se prostituíam por conta disso. Um ensaio fotográfico é um trabalho como qualquer outro. O fato de eu estar presente nas plataformas +18 não quer dizer que eu faça programas. Isso me incomoda um pouco, mas diminuíram as propostas para saírem comigo. Acho que já estão começando a quebrar esse tabu”, comentou.

Com o trabalho na plataforma, ele contou que conseguiu pagar contas e se mudou para um apartamento maior. “Paguei muitas contas e me mudei para um apartamento de mais de 100m quadrados. Quero aproveitar o melhor momento para comprar meu apartamento de mais de 1 milhão de reais. É um sonho!”, declarou.