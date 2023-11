Yudi desmente ataques a Priscilla Alcântara e se declara para a amiga: “Amo você”

O ex-apresentador do SBT afirma que as falas do seu passado foram distorcidas e ressalta a sua admiração pela ex-colega de trabalho.

Meus amores, desde que mostrou o seu novo visual a cantora e ex-apresentadora Priscilla Alcântara vem sendo duramente atacada na web,ataques inclusive que envolvem o nome de seu ex-colega de trabalho o influenciador Yudi Tamashiro, porém, nesta segunda-feira (13),através das suas redes sociais ele desmentiu tais ataques e afirmou que suas falas do passado foram distorcidas. “E aí gente, primeiramente: eu não dei nenhuma entrevista a essas páginas de fofoca, e portanto não falei nada do que está na matéria”, iniciou Yudi, que continuou: “Algum jornalista simplesmente distorceu minhas falas de uma antiga entrevista e trouxe isso tudo ao público sem nenhum fundamento”. Por fim, o ex-apresentador aproveitou a oportunidade para se declarar para a sua amiga e ex-colega de propaganda, afirmando que, independente de qualquer coisa, ele continua admirando e amando a cantora e ex-apresentadora. “Priscilla, saiba que, como antes, continuo admirando você e respeitando suas decisões. Amo você e oro por você como pela minha família! Mesmo que estejam tentando forçar uma tensão que não existe, eu creio que Deus nos chamou para sermos pacificadores”, declarou Yudi.