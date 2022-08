Yasmin Brunet se pronuncia depois de declaração polêmica sobre câncer: “Completamente distorcido”

Modelo disse que tinha uma conhecida que curou o câncer com meditação

Não é de hoje que as declarações de Yasmin Brunet dão o que falar, né? Em entrevista mais recente, a loira disse que tinha uma conhecida que curou o câncer com meditação. A internet não perdoou a declaração e partiu para cima com comentários agressivos, chegando a mandar a modelo para a UTI. Socorro!

“Queria falar com vocês sobre o vídeo que está repercutindo e sendo completamente distorcido em matérias por aí. Estou recebendo mensagem de pessoas desejando que eu vá para UTI doente para ver se meditação funciona (isso foi uma médica que me desejou), mensagens de pessoas que estão desejando que eu adoeça pra ver se o que eu estou falando funciona”, iniciou a loira no Instagram.

Brunet ainda se defendeu, dizendo que nunca disse que meditação curava o câncer, apenas contou o que ela fez e o que funcionou para a vítima da doença. “Jamais falaria que deveriam parar de buscar os tratamentos covencionais”, escreveu.

“Acredito sim no poder do corpo e da mente. Queria pedir desculpas para qualquer pessoa que se ofendeu com o que eu falei”, declarou a modelo.