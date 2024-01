Yasmin Brunet se irrita com comentários de Rodriguinho: “Me deixa em paz”

Não é de hoje que percebemos uma grande pressão de Rodriguinho em relação a Yasmin Brunet. O cantor falou mais uma vez sobre a compulsão da loira e ainda relatou que ela deveria se cuidar e ter cuidado diante da sua alimentação dentro da casa. De saco cheio ela rebateu.

“Cuidado, estamos no sexto dia. Com essa compulsão aí, você vai sair rolando”, disse ele em conversa no quarto do Líder.

“C*ralho, me deixa em paz! Você fica falando da minha compulsão [alimentar]. Vai me dar gatilho, c*cete”, disparou Yasmin. “Tá bom, não falo mais, mas não vem trazer pra mim… Não vem querer que eu enfeie junto não”, disse ele.