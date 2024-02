Yasmin Brunet perde a paciência após ordem do Big Fone

Yasmin Brunet perdeu a paciência com Davi após receber uma pulseira vermelha de Davi. Sem que o motivo fosse revelado aos brothers, a entrega das pulseiras deu o que falar e ela não gostou da atitude, batendo boca com quem precisasse.

Yasmin disse que tem problema com Davi e ainda não fizeram as pazes. “O seu problema foi comigo. Ela não resolveu nenhum problema por mim. O problema é comigo, que não foi resolvido”, disse ela, citando Wanessa, que conversou com o rapaz nesta semana.

Ele tentou se defender e disse ‘Psiu’ para ela, que não gostou nada. “Psiu não. Eu estou falando cara, respeita”, afirmou. Yasmin ainda desabafou com Wanessa: “Eu não quero falar agora, não quero. Você continua entendendo o lado de todo mundo, cara. Para de entender o lado das pessoas! Olha o show que ele fez, olha a Fernanda debochando”, disse ela. E Wanessa respondeu: “Amiga, eu conversei com você sobre isso. Falei com todo mundo da casa, falei que não estava confortável em achar ele maldoso, mal caráter e eu preciso falar com ele sobre essa situação”.

Yasmin perguntou se Wanessa acha Davi maldoso, e ela disse que acha que ele é prepotente. Assim, a modelo desabafou: “Nunca mais eu vou ir contra o que eu sinto sobre alguém! Não vou mais racionalizar se eu sinto algo de ruim, não vou! A gente sabe antes de acontecer. Todo mundo que eu te falei vai dar ruim em alguma hora e você vai ver, tenho certeza absoluta, infelizmente. Assim como deu com ela [Fernanda], assim como deu com ele [Davi]”. A top model ainda disse: “Só uma coisa, vocês não acham que ele é manipulador depois do que ele fez lá embaixo? Ele cria um alvoroço e depois se vitimiza. Pelo amor de Deus cara, manipulador. Deixa todo mundo puto e aí quando a gente responde, ele faz que não falou nada”, declarou.