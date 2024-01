Yasmin Brunet para Viih Tube: “Se algum dia eu te chamei de porquinha eu não me lembro”

Yasmin Brunet revelou a dificuldade que é tomar banho no BBB de biquíni e em frente às câmeras. A conversa aconteceu com Wanessa Camargo e ela revelou que se sente desconfortável em ter que lavar suas partes íntimas com todo o Brasil olhando para ela.

“Só estou tomando banho, porque estou sendo filmada. Agora eu te entendo Viih Tube, se algum dia eu te chamei de porquinha eu não me lembro”, disse ela.

Brunet ainda completa com as risadas de Wanessa: “Muito ruim tomar banho de biquíni, eu ainda pensei: ‘Que sem noção, tomaria banho 5 vezes por dia’. Tô metendo a mão na minha perereca com todo mundo olhando”, finalizou.