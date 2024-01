Yasmin Brunet finge que sumiu e trolla Wanessa Camargo

Apesar de ser brincadeira, a cantora ficou bem irritada com a pilha que Davi colocou nela, fazendo ela pensar que a aliada havia sido eliminada do programa.

Amores, na madrugada desta quarta-feira (24), a influenciadora Yasmin Brunet resolveu trollar a sua aliada no jogo, a cantora Wanessa Camargo. Antes de “sumir” a influenciadora havia avisado alguns participantes do reality que estava indo até o confessionário.

Diante disso e da demora da sister em reaparecer, alguns participantes acreditaram que a mesma poderia ter desistido do programa, porém, tudo não passava de uma brincadeira de Yasmin, que estava escondida no meio das almofadas do sofá da sala.

Apesar de tudo não se passar de uma brincadeira, Wanessa afirmou que perdeu a paciência com Davi, que durante a brincadeira perdeu a mãe e botou pilha errada em sua cabeça e na cabeça de outros participantes.