Yasmin Brunet expõe chifre de ex com colega de trabalho: “Eu surtei”

Yasmin Brunet não tem medo de nada e está falando tudo que vem na cabeça com seus colegas de confinamento. A modelo contou que já foi traída por um de seus ex-namorados com uma colega de trabalho. O momento aconteceu em conversa com Alane, Marcus Vinicius e Giovanna.

“Teve uma vez que estava com um cara e eu era muito nova nessa época, muito mesmo. Ele me deixava no São Paulo Fashion Week para fazer e transava com uma mulher no carro no estacionamento. Depois me buscava nesse mesmo carro e me levava”, relembrou.

Yasmin contou que seu namorado da época a traia com uma colega de trabalho: “Essa mulher trabalhava com a gente, inclusive, na mesma agência”. “Como você descobriu?”, perguntou Alane. “Todo mundo sabia menos eu. A corna é a última saber”, disse ela.

“Nossa, amiga, que horror. Mas você era nova, mas já era maior de idade?”, questionou Giovanna. “Tipo, 15 e 14, mas foi o meu primeiro amor da vida. Nunca tive sorte. Comecei mal e mal para sempre”, falou a loira, que disse já ter sido traída diversas vezes.