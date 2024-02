Yasmin Brunet esculacha pedido de desculpas de Davi: “Me faz mal”

A madrugada de terça (06) não foi uma coisa fácil dentro do BBB, porque os brothers tinham muita coisa do Sincerão para colocar a limpo. Davi aproveitou a oportunidade para pedir desculpas para Yasmin Brunet, acontece que ela não engoliu as desculpas e as justificativas e acabou com o seu rival dentro do jogo.

A modelo se sentiu ofendida ao se chamada de ‘psiu’ quando Davi quis conversar com ela. “Calma, posso falar? Queria te pedir desculpa, porque assim, o ‘psiu’ entendo que soa para você e para as pessoas também como uma forma ‘cale a boca’. Isso é um costume meu, que eu trago lá de fora. É coisa da minha vida, é de mim”, disse o motorista, que é natural de Salvador, na Bahia.

“Eu posso melhorar isso na minha vida e, como eu já estou aqui dentro, isso, às vezes, não pode dar tempo de eu melhorar isso aqui agora, mas como me deu toque. (…) Eu não quis falar ‘psiu’ para calar a boca. É humano reconhecer que a gente erra. A gente, às vezes, pensa que não errou e acaba errando”, Davi desabafou sobre a situação no reality show. Mas Yasmin detonou o pedido de desculpas: “Não só comigo. Você faz isso com a sua maior amiga na casa, a Cunhã, o tempo todo. Inclusive, se tem uma pessoa falando e a outra fala ‘psiu’, se não é calar a boca eu não sei o que é. Engraçado que você só está pedindo desculpa só porque agora pontuaram no Sincerão”, a loira disparou novamente.

“Você teve o tempo inteiro em casa, você dormiu do meu lado e você ignorou”, disse a sister, indignada com o pedido de desculpas tardio. Preocupado com o rumo da conversa, o motorista pediu calma e a modelo novamente rebateu: “Eu estou calma, esse é o meu tom de voz normal”, concluiu a modelo, que finalizou a conversa com um clima de tensão.

“Eu vou surtar se não estiverem vendo isso lá fora. Que raiva! Ele me faz muito mal, é muito manipulador. Não responde nada que eu pergunto, se faz de coitado o tempo todo”, disse em meio as lágrimas para um de seus aliados, Lucas Buda.