Yasmin Brunet e Vanessa Lopes questionam fidelidade masculina na cozinha do BBB e geram climão

Juntou Yasmin Brunet, Vanessa Lopes e MC Bin Laden para falarem de homem infiéis e eu já sabia que poderia sair muita coisa boa em meio a conversa com os três participantes do BBB. Enquanto Vanessa defendeu que alguns homens eram doentes e traíam como válvula de escape, Yamin defendeu que eles não poderiam enganar as mulheres e terem peito para tratar o assunto sem tangente. O clima esquentou e Mc Bin Laden deu sua opinião.

“Você sabia que eu não consigo julgar eles [homens que traem] também? Tem uns que eu acho que é válvula de escape, é vício, é doença”, disse Vanessa.

MC Bin Laden, por sua vez, discordou do comentário da sister. “É caráter. Vício enganar, mentir, trair?”, pontuou o cantor. “Não pera aí, agora você está dando desculpa, passando pano… para macho escrot*?”, disparou Yasmin Brunet.

Yasmin não deixou de dar sua opinião quando viu a pauta de homens viciados em trair: “Mas aí é desculpa só porque é vício nítido? Tem que falar ‘eu sou um bosta, eu sou viciado em comer todo mundo que passa na minha frente’. Aí eu respeito! Agora falar ‘você é a princesa da minha vida e vou te amar pra sempre?'”, retrucou Yasmin, gerando um certo climão no ambiente.