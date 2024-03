Yasmin Brunet confirma que Mc Daniel é só seu amigo: “Agora é”

Entregou o ouro, hein Yasmin? A modelo deu com a língua nos dentes e deixou claro que ela e Mc Daniel já viveram um romance. A ex-BBB participou do Mesacast e comentou a sua relação com o cantor junto com Hugo Gloss e Ana Clara.

“Ele é maravilhoso, sério. Ele é um grandíssimo amigo. Eu tenho um carinho gigantesco por ele, pela mãe dele, pela família dele, pelos amigos dele, disse ela.

Hugo, então, perguntou sobre o status do relacionamento entre eles. “É só amigo mesmo?”, questionou. “Agora é. Só amigo”, respondeu ela. “Agora?”, insistiu dando risada. “Agora”, ressaltou a modelo.