Xuxa sobre Record: “Fui muito feliz”

A apresentadora recebeu a produção do ‘Programa Família Record’ e recebeu a Ticiane Pinheiro para uma entrevista emocionante

A passagem da Xuxa pela Record é vital para entendermos quem é a Xuxa hoje na mídia. Foi uma desconstrução de imagem extremamente positiva pra carreira dela. Se tornou muito mais acessível ao mercado, ao público, aos fãs. A musa entende sua participação na vida das pessoas e a importância da Record em sua vida e isso ficou claro em entrevista ao ‘Programa Família Record’.

“Quando eu saí da Globo eu não senti vontade de ir para lugar nenhum, mas aí eu recebi a visita do seu Marcelo e ele foi lá e uma das coisas que fiquei apaixonada foi que ele queria me ver feliz. Achei tão bacana e pensei, que bacana, me senti em casa”, disse.

Xuxa ainda completou: “Fui recebida com um tapete vermelho. Eu me lembro do carro e as pessoas na rua para me cumprimentar, achei tão forte, tão bonito, tão bacana, você ser recebido pelas pessoas, elas saíram de suas casas para me receber. Quando recebo o carinho das pessoas minha vontade é não decepcionar”, declarou.

“Eu aprendi tanto e fiquei tão apaixonada, foi um dos programas mais bonitos da minha vida. Eu estava feliz da vida, eu fiquei muito feliz, eu fui muito feliz”, finalizou.