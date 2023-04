Xuxa relata que equipe fez reunião para que ela não engravidasse: “Disseram que eu ia embagulhar”

Apresentadora relata o momento que decidiu engravidar aos 30 e a reação de sua equipe em relação ao seu corpo e sua imagem

Os 60 anos da Xuxa deu o que falar nas redes sociais, afinal, diversos momentos da carreira da apresentadora vieram à tona, como o momento que ela decidiu engravidar aos 30 anos de idade. Em entrevista a Revista WOW ela contou que a sua equipe fez uma reunião para impedir que ela engravidasse, mostrando os efeitos da gravidez no corpo feminino.

“Depois disso, eu resolvi engravidar e fizeram uma reunião para eu não engravida, porque ia embagulhar, eu ia ficar com o corpo feio e perder o corpo da Barbie não era legal. Eu tinha 30 anos, se eu engravidasse eu ia embagulhar mesmo, vieram algumas mulheres e falavam que eu não podia engravidar, dizendo que eu ficaria feia”, disse ela.

Xuxa ainda diz que depois disso, aos 34 anos, decidiu engravidar e em 1997 anunciou a sua gravidez com o seu parceiro Luciano Szafir no ‘Domingão do Faustão’.