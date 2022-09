Xuxa reencontra Marlene Mattos e declara: “Difícil, foi punk”

Loira rompeu a amizade com a ex-diretora após desentendimentos e discussões

Se tem uma coisa que eu amo são os reencontros que a vida proporciona, e o encontro mais esperado de anos e anos entre Marlene Mattos e Xuxa Meneghel aconteceu para gravação do documentário de 60 anos da loira. O filme é produzido pela Globoplay e tem o comando de Pedro Bial. Vale lembrar que as duas tinham uma relação próxima e desataram os laços depois de brigas e discussões.

“O doc tem momentos de altos e baixos. Mas emoção é a palavra certa. Por exemplo, tinha 19 anos que eu não encontrava a Marlene e reencontrei. O reencontro foi difícil, foi punk”, disse Xuxa em entrevista ao Gshow.

Marlene é madrinha de Sasha, ou seja, a relação das duas no passado era pra lá de forte e significativa para ambas, mas as divergências fizeram com que tomassem rumos diferentes.

“Um documentário tem que ser interessante não só para mim, mas para todo mundo e para a minha história. Ela (Marlene) faz parte da minha história. É fato. Como o Pelé, o Beco (Ayrton Senna), como a minha filha, o Ju (Junno Andrade), como várias pessoas que vão aparecer, as paquitas que puderam falar… Enfim, acho que ninguém faz uma história sozinha e ela vai ser contada por várias pessoas”, disse Xu.