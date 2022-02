Do aeroporto para a goiabeira: Xuxa não resiste a uma frutinha

A eterna rainha dos baixinhos subiu nas grades do aeroporto do Rio de Janeiro para colher uma goiaba, dá pra acreditar?

Ninguém segura essa mulher. A apresentadora Xuxa Meneghel, 58 anos, está para lá de ótima, subindo até na grade do aeroporto para apanhar goiaba, oi? Isso mesmo, a loira desembarcou no Rio de Janeiro.

Xuxa ainda completou a publicação com a legenda: “Pé de goiabinha dando sopa no aeroporto do Rio?”.

E não é a primeira vez que a loira desempenha essa função para conseguir a sua goiaba direto do pé. Em São Paulo ela “trepou” nas grades do aeroporto para pegar a fruta.

Em vídeo publicado no seu Instagram, Meneghel mostrou como fez para pegar a fruta saborear, tanto no Rio quanto em Sampa, dá pra acreditar? Ela ainda agradece a equipe.

Se a goiaba ainda estava verde eu não sei dizer, mas que Xuxa amadurece igual vinho isso sim é uma verdade.