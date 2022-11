Xuxa interpretará fada em novo filme de Thalita Rebouças

Apresentadora volta ao cinema interpretando uma fada dos anos 80 e animou os fãs de cinema ao participar do filme ‘Uma Fada Veio me Visitar’

Xuxa a lá Madonna? Nada disso! Nossa musa retorna às telinhas do cinema dando vida a uma fada dos anos 80 no filme de Thalita Rebouças, ‘Uma Fada Veio me Visitar’. As gravações já foram iniciadas no meu estado favorito, o Rio de Janeiro.

A personagem de Xuxa ainda está em fase de construção em relação ao figurino, maquiagem e cabelo, mas podemos espiar um pouquinho e ficarmos apaixonados pelo visual da década de ouro. Ai que nostalgiaaa!

Doralice, aquele ser de luz, veio me contar que haverá uma versão Xuxa flashdance e vestida de Angélica na época da Manchete.