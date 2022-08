“Eu arrebentaria com os dentes dela”, dispara Xuxa sobre racismo

Apresentadora não deixou de defender a atitude de Giovanna Ewbank depois de episódio de racismo

Diversos famosos ficaram do lado de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso depois que seus filhos, Bess e Titi foram vítimas de racismo em um restaurante em Portugal. Xuxa Meneghel não deixou de dar sua opinião sincera sobre o assunto e ainda revelou que não teria papas na língua partindo para a agressão.

“Eu arrebentaria com os dentes dela, podem dizer que eu ia perder a razão que não deveria mas nada, nada justifica essa senhora fazer isso. A Gio foi muito educada e forte e quem acha que ela está errada ou não deveria ter se exaltado, vai se tratar. O povo que ainda aceita ou acha que é certo esse tipo de atitude (racista) deveria morar na lua, marte, plutão e etc. Boa, Gio. Você foi incrivelmente educada. Não podemos mais aceitar ou tolerar gente assim”, afirmou Xuxa.

Em entrevista para o ‘Fantástico’, Giovanna diz que agrediu a mulher que foi racista com seus filhos. “Não confunda a reação do oprimido com a violência do agressor”, disse Bruno.