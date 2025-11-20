Xuxa desabafa sobre plágios no auge da fama e revela a verdadeira origem da icônica tiara de princesa

Amores, segurem a peruca porque Xuxa Meneghel resolveu abrir o baú da realeza e contar uma história que, sinceramente, mexeu com os meus nervos de perua fashionista profissional.

Durante sua participação no Ambulatório da M.O.D.A., do estonteante Gabb, a nossa Rainha dos Baixinhos revelou algo que sempre esteve ali, engasgado com glitter emocional: a mágoa profunda de ver suas ideias sendo copiadas a jato por apresentadoras do Brasil inteiro.

E não estamos falando de pouca coisa, não, estamos falando da TIARA ICÔNICA, a verdadeira coroa de luz que marcou a estética pop nacional.

A nossa rainha dos baixinhos lembrou a frustração de ver colegas copiando seu visual antes dela sequer levar os créditos. (Foto/Reprodução: Instagram/Xicão Jones e Acervo Pessoal)

Segundo Xuxa, tudo começou num momento quase cinematográfico: ela entrou numa loja, viu a tiara de sol, levantou o acessório e pensou: “Se eu virar isso pra cima, vira uma coroa. A coroa perfeita pra mim.”

E não era só estética, minhas gatas: naquela época ela tinha pouco cabelo, os fios loiros viviam se rebelando no palco, e a tiara virou a solução prática e glamourosa que só uma mente brilhante inventaria sem perceber. Xuxa criou. Xuxa usou. Xuxa causou.

E… em menos de sete dias, segundo a própria Rainha, metade das apresentadoras do país estava replicando o look!

A diva linda e radiante no Ambulatório da M.O.D.A com Gabb. (Foto/Reprodução: Instagram/@ambulatoriodamoda)

A loira confessou que sentia raiva ao ligar a TV e ver suas ideias, recém-saídas do forno, sendo exibidas como se fossem tendência espontânea. O público nem tinha tempo de notar que a original era ela, e só ela. Xuxa desabafou: “Às vezes eu olhava e pensava: fui eu que fiz isso, eu que pensei naquilo. Não era legal, não era legal mesmo.”

E dá pra julgar? Impossível. Quem cria moda sem esforço vive cercada de espelhos que querem copiar o reflexo.

Xuxa falando de quando outras apresentadoras a copiavam “Não esperavam nem uma semana”.

Xuxa só queria um mês. UM MÊS de exclusividade. Mas, como o programa era diário e o impacto era gigante, as meninas do audiovisual replicavam tudo no tempo da TV: velocidade da luz.

A verdade é uma só, amores: a tiara era dela, a ideia era dela, a assinatura era dela. O resto? O resto era imitação com cheiro de laquê vencido.