Xuxa desabafa sobre plágios no auge da fama e revela a verdadeira origem da icônica tiara de princesa

Amores, segurem a peruca porque Xuxa Meneghel resolveu abrir o baú da realeza e contar uma história que, sinceramente, mexeu com os meus nervos de perua fashionista profissional.
Durante sua participação no Ambulatório da M.O.D.A., do estonteante Gabb, a nossa Rainha dos Baixinhos revelou algo que sempre esteve ali, engasgado com glitter emocional: a mágoa profunda de ver suas ideias sendo copiadas a jato por apresentadoras do Brasil inteiro.
E não estamos falando de pouca coisa, não, estamos falando da TIARA ICÔNICA, a verdadeira coroa de luz que marcou a estética pop nacional.
Segundo Xuxa, tudo começou num momento quase cinematográfico: ela entrou numa loja, viu a tiara de sol, levantou o acessório e pensou: “Se eu virar isso pra cima, vira uma coroa. A coroa perfeita pra mim.”
E não era só estética, minhas gatas: naquela época ela tinha pouco cabelo, os fios loiros viviam se rebelando no palco, e a tiara virou a solução prática e glamourosa que só uma mente brilhante inventaria sem perceber. Xuxa criou. Xuxa usou. Xuxa causou.
E… em menos de sete dias, segundo a própria Rainha, metade das apresentadoras do país estava replicando o look!
A loira confessou que sentia raiva ao ligar a TV e ver suas ideias, recém-saídas do forno, sendo exibidas como se fossem tendência espontânea. O público nem tinha tempo de notar que a original era ela, e só ela. Xuxa desabafou: “Às vezes eu olhava e pensava: fui eu que fiz isso, eu que pensei naquilo. Não era legal, não era legal mesmo.”
E dá pra julgar? Impossível. Quem cria moda sem esforço vive cercada de espelhos que querem copiar o reflexo.
Xuxa só queria um mês. UM MÊS de exclusividade. Mas, como o programa era diário e o impacto era gigante, as meninas do audiovisual replicavam tudo no tempo da TV: velocidade da luz.
A verdade é uma só, amores: a tiara era dela, a ideia era dela, a assinatura era dela. O resto? O resto era imitação com cheiro de laquê vencido.