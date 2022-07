Xuxa e Angélica estarão juntas em nova série: “Eliana não pode”

‘Tarã’ será a nova série com as duas juntas na Disney+

Meu sonho se realizou, minhas noveleiras de plantão que liguem as anteninhas, porque vem um programa novo vindo aí com duas das maiores apresentadoras do Brasil. Angélica e Xuxa chegam juntas ao Disney+ com ‘Tarã’.

Xuxa deu mais informações sobre a proposta do programa na Bienal do Livro, que aconteceu em São Paulo. De acordo com a rainha dos baixinhos as gravações vão começar no próximo sábado, 16, no Acre. Logo após, terá gravações em São Paulo e Rio de Janeiro.

“Vou gravar com a Angélica. Dia 16 irei para o Acre, onde ficarei por 10 dias, e depois continuarei as gravações em São Paulo. Seríamos eu, Angélica e Eliana, mas infelizmente a Eliana não pode. Seremos eu e Angélica em Tarã, que significa terra. Vamos gravar a série juntas”, disse Meneghel.