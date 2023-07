Xuxa, Angélica e Eliana estarão juntas no ‘Criança Esperança’

O evento que é televisionado pela Globo, acontecerá em agosto no próximo dia 7, no Rio de Janeiro, e já promete sem nem entregar nada

Não sabemos os detalhes do ‘Criança Esperança’ ainda, mas o que posso garantir é que ele acontece no dia 7 de agosto, no Rio de Janeiro, e que a programação vai marcar o encontro de Eliana, Xuxa e Angélica, sendo uma das atrações mais esperadas pelos telespectadores.

“Depois de dez anos sem estar participando do Criança Esperança, tô de volta e trazendo um reforço maravilhoso comigo, porque se o assunto é criança, se o assunto é baixinho, não podia faltar. Então, olha só quem vai tá comigo pela primeira vez cantando no Criança Esperança, no dia 7 de agosto: Angélica e Eliana”, disse Xuxa, em entrevista ao Jornal Nacional.

Angélica ainda completa: “Pela primeira vez num grande show, no palco, vai ser lindo. E nós três, durante uma época das nossas vidas, trabalhamos com crianças, e o Criança Esperança beneficia 101 instituições e tem como protagonista a educação, então eu acho isso muito importante, muito bacana e feliz de participar”, pontuou.

“Pra mim, é uma honra muito grande fazer parte dessa festa pela solidariedade, que já mudou a vida de tantas crianças e adolescentes, nesses 38 anos de história. O que será que a gente vai aprontar? Ah… Não posso contar”, finaliza Eliana.